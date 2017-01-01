В Луге приличный мужчина подозревается в развращении семиклассницы

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«В Луге приличный мужчина подозревается в развращении семиклассницы»

ДeдЗахаp 27.03 18:44 [ + 9 – ]

Независимая экспертиза, должна установить кто лжёт, а кто нет? Виноватого наказать, чтобы, больше не лгал! Мало того, что нам едрисня путинская врёт на каждом шагу? Еще и обыватели "лапшу на уши! вешают!

Hиф-Hиф 27.03 18:48 [ + 3 – ]

деффка с мамашкой своей решили на пустом месте бабла срубить с добропорядочного гражданина.

12345 27.03 18:52 [ + 5 – ]

Сделаешь себе некий жест, а рядом, оказалось, февочка стояла, со стороны смотрела, а потом к маме побежала и рассказала, а та дофантазировала, и в полицию пошла. И каюк твоей честной жизни.

Крутилкин 27.03 20:04 [ + 3 – ]

"мужчина сделал некий двусмысленный жест в области паха"



- чьего паха? Если своего, то какие вообще проблемы? Бред какой-то.

Hиф-Hиф 27.03 20:48 [ + 3 – ]

деффка в 12 лет видать сильно гормонально озабоченная, коли ей везде неприличные жесты мерещатся