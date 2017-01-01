«В Луге приличный мужчина подозревается в развращении семиклассницы»

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Общество
Независимая экспертиза, должна установить кто лжёт, а кто нет? Виноватого наказать, чтобы, больше не лгал! Мало того, что нам едрисня путинская врёт на каждом шагу? Еще и обыватели "лапшу на уши! вешают!
деффка с мамашкой своей решили на пустом месте бабла срубить с добропорядочного гражданина.
Сделаешь себе некий жест, а рядом, оказалось, февочка стояла, со стороны смотрела, а потом к маме побежала и рассказала, а та дофантазировала, и в полицию пошла. И каюк твоей честной жизни.
"мужчина сделал некий двусмысленный жест в области паха"
- чьего паха? Если своего, то какие вообще проблемы? Бред какой-то.
деффка в 12 лет видать сильно гормонально озабоченная, коли ей везде неприличные жесты мерещатся
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