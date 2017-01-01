В центре Петербурга у гендиректора фирмы угнали иномарку за 730 тысяч рублей

Полиция задержала похитителя уже через час.

Полиция задержала похитителя уже через час.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 25 марта в полицию обратился 38-летний генеральный директор компании, предоставляющей легковые автомобили в аренду. Он заявил, что утром от дома 1 на улице Ломоносова неизвестный злоумышленник тайно похитил автомобиль «КИА РИО», принадлежащий компании. Ущерб составил 730 тысяч рублей.



Ровно через час у дома 128 на Школьной улице сотрудники полиции остановили данный автомобиль и задержали 21-летнего неработающего гражданина, находящегося за рулём транспортного средства. Молодой человек был полностью изобличён в совершении указанного преступления.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России (кража). Задержанный отпущен под подписку о невыезде.



Напомним, ранее мы писали о том, что В минувшие выходные полицейские Центрального района по горячим следам задержали неработающего мужчину, который похитил автомобиль «КИА РИО», принадлежащий компании по аренде автомобилей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 25 марта в полицию обратился 38-летний генеральный директор компании, предоставляющей легковые автомобили в аренду. Он заявил, что утром от дома 1 на улице Ломоносова неизвестный злоумышленник тайно похитил автомобиль «КИА РИО», принадлежащий компании. Ущерб составил 730 тысяч рублей.Ровно через час у дома 128 на Школьной улице сотрудники полиции остановили данный автомобиль и задержали 21-летнего неработающего гражданина, находящегося за рулём транспортного средства. Молодой человек был полностью изобличён в совершении указанного преступления.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России (кража). Задержанный отпущен под подписку о невыезде.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти у мастера по маникюру угнали иномарку стоимостью полмиллиона.









Обсуждение темы: «В центре Петербурга у гендиректора фирмы угнали иномарку за 730 тысяч рублей» Hиф-Hиф 27.03 13:01 [ + 0 – ]

покарать крадуна! Зубастик 27.03 17:50 [ + 0 – ]

Оху...нна..я новость!!!

Всего комментариев - 2