На Мурманке автоледи на Lifan врезалась в ограждение и улетела в кювет

Пострадавшая в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

Пострадавшая в тяжелом состоянии оказалась в больнице.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла утром 27 марта на 48-м километре Мурманского шоссе. Автоледи за рулем Lifan не смогла справиться с управлением. Машина врезалась в ограждение и оказалась в кювете.



В результате ДТП пострадала 43-летняя автомобилистка. С тяжелыми травмами она была госпитализирована в больницу. По факту аварии проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сегодня утром в Кировском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием одной легковушки, в результате которого пострадала автоледи. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали в больницу.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла утром 27 марта на 48-м километре Мурманского шоссе. Автоледи за рулем Lifan не смогла справиться с управлением. Машина врезалась в ограждение и оказалась в кювете.В результате ДТП пострадала 43-летняя автомобилистка. С тяжелыми травмами она была госпитализирована в больницу. По факту аварии проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что автобус опрокинулся в кювет на "Нарве": пострадали ребенок и двое взрослых.





