СМИ: В петербургском Пулково молния попала в два заходивших на посадку самолета

Один рейс прилетел из Самары, второй из Москвы.

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«СМИ: В петербургском Пулково молния попала в два заходивших на посадку самолета»

Hиф-Hиф 27.03 12:28 [ + 0 – ]

не иначе закоренелые грешники летели, так видать бог господь покарать их решил

Волк Лисыч 27.03 13:25 [ + 0 – ]

Неудивительно, что в салоне запах общественного туалета отчётливо напоминал о реакции организма на внешний раздражитель.

Тоскливый Дятел Терпило 27.03 14:16 [ + 1 – ]

А говорят, что молния для самолета безопасна.