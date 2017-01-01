Престарелый пациент погиб, выпав из окна больницы в Кингисеппе

В Кингисеппе 78-летний старик выпал из окна больничной палаты.Труп пожилого мужчины с признаками кататравмы нашли вечером 26 марта под окнами больницы, куда он был помещен на обследование.При этом пациент вел себя возбужденно, протестовал против госпитализации. По предварительным данным, смерть наступила вследствие падения с 4-го этажа. По факту проводится проверка, опрашиваются свидетели, сообщили вТакже накануне в городе Волхове, возле одного из домов на Авиационной улице, было обнаружено тело 50-летней женщины с травмами, характерными для падения с высоты.Установлено, что женщина проживала в указанном доме на 6-м этаже, злоупотребляла спиртными напитками. Гибель местной жительницы произошла в условиях очевидности, уточнили в СК: имеются свидетели ее смерти.