Обсуждение темы:

«Двое неизвестных взломали вход в шахту метро у станции "Горьковская"»

Володька иБн ХычинОвич 27.03 12:36 [ + 1 – ]

Скорее всего - квалиф.рабочие приехавшие на заработки.,те по всюду шнырят и во всюду залазят- упереть всё,что ещё осталось.