Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)
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Общество
А в это время наш всеми любимый премьер-министр мирно катался на лыжах.
http://www.fontanka.ru/2017/03/27/018/
Интересно, собираются наши власти подавать на Навального в суд по поводу клеветы. Если нет, то пусть Димона сажают.
Иванов1 а какая клевета то? если и так известно что воруют что те что эти
Передачу пр 5-му каналу "Момент истины" прикрыли предательски тихо. Очень неудобен оказался А.Караулов для чинодралов, массово занимающихся наглишебабкенпиздунг.
Подобные мероприятия необходимо предварительно согласовывать, иначе мы можем впасть в анархию и хаос.
Воровская власть которая боится своего народа,готова пойти на всё чтобы остаться в своих теплых дворцах на своих "сладких" должностях и дальше продолжать нас грабить,обирать и снижать уровень жизни только ради своих коррупционных интересов,абсолютно не в чем себе не отказывать за Наш счет! Но знайте "власть" одно - всё больше людей вас ненавидят и придет тот день когда на улицы выйдут миллионы людей и ничто вас уже не спасет,потому-что у всего есть свой придел! И побежите вы по своим оффшорам "тосканским" как крысы, а кто не успеет будет на столбах висеть с табличкой в руках "предатели родины"
Навальный, пока, единственный из оппозиционных кандидатов, который без добровольно-принудительных способов доставки )) смог вывести в стране народ, недовольный коррупцией. Посему было бы честно со стороны власти допустить его к выборам. Вы же понимаете, что он и 20 % не соберёт..
Неприятно было бы быть свидетелем "выборов" с заведомо известным результатом. Давайте уж просто переназначим Царя по новой и не будем тратить время и деньги в стране, где экономика и так не самая успешная ))
Вот делать то нехуй
В комментариях четко прослеживается "правый сектор", вы чьих будете?
Революция!Рабочие и крестьяне вставайте!А в этой стране разве остались рабочие и крестьяне?России революция ненужна,только ёб..на всю голову этого хотят.То что Диму пинком под жопу из кресла это однозначно.То что ер 99% под суд это тоже однозначно.Ошибка Путина в том что все это хобби постановка раком и тёрки с западом оплачивает не его товарисЧи а народ.ТО что президента понесло то факт,уже два года его сносит...А Навальный..ну что Навальный чё то мне подсказывает что он карьерист ещё тот...Ошибка Навального в том что не надо кричать типа митинг Навального и прочее,митинг за справедливость это лучше звучит.
Не едрисня ли кричала больше всех, во главе с путино-медведевскими обещалкиными-обиралкиными, что они против коррупции!? Как дела коснулось! Люди вышли против коррупционной власти. Сразу же "едро-медведь" обкакался от страха. Началась дрисня медвежья и аресты людей! Власть показала своё истинное лицо!
АКSМ-Зоя-Иванова1, она же под НИКом Ларсон57, снова заговорила о том, что она 3,14дор.
Что сказать? У кого чего болит, тот о том и говорит! Никто из комментаторов больше, эту тему не затронул.
Воров на эшафот!
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