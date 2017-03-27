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Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)

10:12, 27 марта
Тэги: алексей навальный, акция, протест, марсово поле, оппозиция, задержания, полиция, центр
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Тэги: алексей навальный, акция, протест, марсово поле, оппозиция, задержания, полиция, центр
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Общество
Обсуждение темы:
«Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)»
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Hиф-Hиф 27.03 11:26 [ + 11 ]

А в это время наш всеми любимый премьер-министр мирно катался на лыжах.
http://www.fontanka.ru/2017/03/27/018/

Иванов1 27.03 12:06 [ + 13 ]

Интересно, собираются наши власти подавать на Навального в суд по поводу клеветы. Если нет, то пусть Димона сажают.

SCORPION69 27.03 12:37 [ + 17 ]

Иванов1 а какая клевета то? если и так известно что воруют что те что эти

Волк Лисыч 27.03 13:40 [ + 14 ]

Передачу пр 5-му каналу "Момент истины" прикрыли предательски тихо. Очень неудобен оказался А.Караулов для чинодралов, массово занимающихся наглишебабкенпиздунг.

Тоскливый Дятел Терпило 27.03 14:12 [ + -23 ]

Подобные мероприятия необходимо предварительно согласовывать, иначе мы можем впасть в анархию и хаос.

домик для уточки медведева 27.03 14:20 [ + 23 ]

Воровская власть которая боится своего народа,готова пойти на всё чтобы остаться в своих теплых дворцах на своих "сладких" должностях и дальше продолжать нас грабить,обирать и снижать уровень жизни только ради своих коррупционных интересов,абсолютно не в чем себе не отказывать за Наш счет! Но знайте "власть" одно - всё больше людей вас ненавидят и придет тот день когда на улицы выйдут миллионы людей и ничто вас уже не спасет,потому-что у всего есть свой придел! И побежите вы по своим оффшорам "тосканским" как крысы, а кто не успеет будет на столбах висеть с табличкой в руках "предатели родины"

dexter 27.03 14:37 [ + 2 ]

Навальный, пока, единственный из оппозиционных кандидатов, который без добровольно-принудительных способов доставки )) смог вывести в стране народ, недовольный коррупцией. Посему было бы честно со стороны власти допустить его к выборам. Вы же понимаете, что он и 20 % не соберёт..
Неприятно было бы быть свидетелем "выборов" с заведомо известным результатом. Давайте уж просто переназначим Царя по новой и не будем тратить время и деньги в стране, где экономика и так не самая успешная ))

Виктор Журавлев 27.03 14:39 [ + -20 ]

Вот делать то нехуй

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 27.03 15:04 [ + -17 ]

Стадо майданутых баранов.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 27.03 15:06 [ + -19 ]

В комментариях четко прослеживается "правый сектор", вы чьих будете?

Ларcон57 27.03 16:41 [ + -12 ]

Захар сдаётся мне что эта уточка тебе достанется 3,14дор

смерч 27.03 16:56 [ + -15 ]

Революция!Рабочие и крестьяне вставайте!А в этой стране разве остались рабочие и крестьяне?России революция ненужна,только ёб..на всю голову этого хотят.То что Диму пинком под жопу из кресла это однозначно.То что ер 99% под суд это тоже однозначно.Ошибка Путина в том что все это хобби постановка раком и тёрки с западом оплачивает не его товарисЧи а народ.ТО что президента понесло то факт,уже два года его сносит...А Навальный..ну что Навальный чё то мне подсказывает что он карьерист ещё тот...Ошибка Навального в том что не надо кричать типа митинг Навального и прочее,митинг за справедливость это лучше звучит.

ДeдЗахаp 27.03 17:31 [ + 16 ]

Не едрисня ли кричала больше всех, во главе с путино-медведевскими обещалкиными-обиралкиными, что они против коррупции!? Как дела коснулось! Люди вышли против коррупционной власти. Сразу же "едро-медведь" обкакался от страха. Началась дрисня медвежья и аресты людей! Власть показала своё истинное лицо!

домик для уточки медведева 27.03 17:40 [ + 14 ]

ДeдЗахаp 27.03 17:41 [ + 12 ]

АКSМ-Зоя-Иванова1, она же под НИКом Ларсон57, снова заговорила о том, что она 3,14дор.
Что сказать? У кого чего болит, тот о том и говорит! Никто из комментаторов больше, эту тему не затронул.

Анжей Стамбулянский 27.03 19:02 [ + 6 ]

Воров на эшафот!

домик для уточки медведева 27.03 19:41 [ + 9 ]

Всего комментариев - 17

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