Юного азиата задержали за изнасилование девочки-подростка в клубе на Пироговской

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«Юного азиата задержали за изнасилование девочки-подростка в клубе на Пироговской»

SCORPION69 27.03 10:07 [ + 13 – ]

тварь черножопая

Hиф-Hиф 27.03 10:08 [ + 13 – ]

Насильнику -- лютую неминучую кару, предусмотренную суровым российским законом!

Иванов1 27.03 12:01 [ + 1 – ]

Не быть таджику электро-техником. Будет тварь на зоне учится мыть дырки в полу в туалетах.

НЕСТОР 27.03 12:23 [ + 9 – ]

Не юного азиата,а мразь черножопую. Называйте вещи своими именами.

Тоскливый Дятел Терпило 27.03 14:09 [ + -9 – ]

Предлагаю абстрагироваться от национальности подозреваемого и разобраться в следующем. Как могла несовершеннолетняя девочка оказаться в ночном клубе? На что смотрели ее родители. Для чего она туда пошла, с кем? В каком конкретном месте юноша мог осуществить насилие внутри клуба, где обязательно должна быть охрана? Зачем это вообще ему нужно, если он учится в престижном заведении и уже осознает последствия такого тяжкого преступления.

Лариса Кондрахина 27.03 17:31 [ + 5 – ]

Нашли девочку в ночном клубе в 3 часа ночи.

монк-аль-ахри 27.03 19:42 [ + 2 – ]

поскольку в лэти он учился на деньги русского госбюджета, так пусть оплатит все свое обучение .

смерч 27.03 21:45 [ + 0 – ]

Два НО.Первое.Несовершеннолетнюю в нормальных ночных клубах не пустят.Второе.У нормального ночного клуба есть фейс контроль и туда внегласно запрещено пускать чурок из азии.На какой помойке они веселились вопрос открытый.Ну а та обезьянка походу образование будет получать совсем другое и не там где хотел

Инь Порось 27.03 22:21 [ + 0 – ]

... Давайте вместе порадуемся за "сидельцев". Скоро на "десерт" у них будет совсем еще "свежачок"-смуглянка ... Ждут уж небось ... С нетерпением ... А туда ему и дорога ...

