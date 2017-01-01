Юного азиата задержали за изнасилование девочки-подростка в клубе на Пироговской
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Общество
Насильнику -- лютую неминучую кару, предусмотренную суровым российским законом!
Не быть таджику электро-техником. Будет тварь на зоне учится мыть дырки в полу в туалетах.
Предлагаю абстрагироваться от национальности подозреваемого и разобраться в следующем. Как могла несовершеннолетняя девочка оказаться в ночном клубе? На что смотрели ее родители. Для чего она туда пошла, с кем? В каком конкретном месте юноша мог осуществить насилие внутри клуба, где обязательно должна быть охрана? Зачем это вообще ему нужно, если он учится в престижном заведении и уже осознает последствия такого тяжкого преступления.
Вот ему очко раздраконят!
Нашли девочку в ночном клубе в 3 часа ночи.
поскольку в лэти он учился на деньги русского госбюджета, так пусть оплатит все свое обучение .
Два НО.Первое.Несовершеннолетнюю в нормальных ночных клубах не пустят.Второе.У нормального ночного клуба есть фейс контроль и туда внегласно запрещено пускать чурок из азии.На какой помойке они веселились вопрос открытый.Ну а та обезьянка походу образование будет получать совсем другое и не там где хотел
... Давайте вместе порадуемся за "сидельцев". Скоро на "десерт" у них будет совсем еще "свежачок"-смуглянка ... Ждут уж небось ... С нетерпением ... А туда ему и дорога ...
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