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Юного азиата задержали за изнасилование девочки-подростка в клубе на Пироговской

09:43, 27 марта
Тэги: изнасилование, женщины, секс, выборгский район, мигранты
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Тэги: изнасилование, женщины, секс, выборгский район, мигранты
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Общество
Обсуждение темы:
«Юного азиата задержали за изнасилование девочки-подростка в клубе на Пироговской»
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SCORPION69 27.03 10:07 [ + 13 ]

тварь черножопая

Hиф-Hиф 27.03 10:08 [ + 13 ]

Насильнику -- лютую неминучую кару, предусмотренную суровым российским законом!

Иванов1 27.03 12:01 [ + 1 ]

Не быть таджику электро-техником. Будет тварь на зоне учится мыть дырки в полу в туалетах.

НЕСТОР 27.03 12:23 [ + 9 ]

Не юного азиата,а мразь черножопую. Называйте вещи своими именами.

Тоскливый Дятел Терпило 27.03 14:09 [ + -9 ]

Предлагаю абстрагироваться от национальности подозреваемого и разобраться в следующем. Как могла несовершеннолетняя девочка оказаться в ночном клубе? На что смотрели ее родители. Для чего она туда пошла, с кем? В каком конкретном месте юноша мог осуществить насилие внутри клуба, где обязательно должна быть охрана? Зачем это вообще ему нужно, если он учится в престижном заведении и уже осознает последствия такого тяжкого преступления.

Анжей Стамбулянский 27.03 16:09 [ + 4 ]

Вот ему очко раздраконят!

Лариса Кондрахина 27.03 17:31 [ + 5 ]

Нашли девочку в ночном клубе в 3 часа ночи.

монк-аль-ахри 27.03 19:42 [ + 2 ]

поскольку в лэти он учился на деньги русского госбюджета, так пусть оплатит все свое обучение .

смерч 27.03 21:45 [ + 0 ]

Два НО.Первое.Несовершеннолетнюю в нормальных ночных клубах не пустят.Второе.У нормального ночного клуба есть фейс контроль и туда внегласно запрещено пускать чурок из азии.На какой помойке они веселились вопрос открытый.Ну а та обезьянка походу образование будет получать совсем другое и не там где хотел

Инь Порось 27.03 22:21 [ + 0 ]

... Давайте вместе порадуемся за "сидельцев". Скоро на "десерт" у них будет совсем еще "свежачок"-смуглянка ... Ждут уж небось ... С нетерпением ... А туда ему и дорога ...

capa 27.03 22:53 [ + 0 ]

мразь вонючая, может сдохнет на зоне!

Всего комментариев - 11

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