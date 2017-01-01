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«В Петербурге таксист пырнул ножом молодую пассажирку ради "Айфон"»

Тоскливый Дятел Терпило 27.03 14:14 [ + 0 – ]

Объясните пожалуйста, как вот теперь пользоваться услугами такси. Ведь не на улице она поймала машину, а вызвала из официального перевозчика.