Ветеран "Зенита" Владимир Казаченок скончался на 65-м году жизни

Известный в прошлом футболист санкт-петербургского "Зенита" Владимир Казаченок скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на"26 марта на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории сине-бело-голубых Владимир Александрович Казаченок. Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича", - говорится в сообщении.В составе "Зенита" Казаченок провел 219 матчей и забил 78 мячей, в 1980 году вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата СССР. Казаченок входит в клуб Григория Федотова, забив за карьеру 104 гола. С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра академии "Зенита".Кроме двух периодов выступлений за "Зенит" (1971-1975, 1979-1983), Казаченок играл в московском "Динамо" (1976-1978), вместе с которым в 1977 году выиграл Кубок СССР. После завершения игровой карьеры работал тренером в санкт-петербургском "Динамо", "Химках" и эстонском клубе "Калев".