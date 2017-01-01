На Космонавтов 12-летняя девочка угодила под "Опель", перебегая дорогу на "красный"

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«На Космонавтов 12-летняя девочка угодила под "Опель", перебегая дорогу на "красный"»

Hиф-Hиф 24.03 19:48 [ + 2 – ]

за ненадлежащее воспитание ребенка и оставление его одного в опасности родителей лишить родительских прав и привлечь к суровой ответственности. А девчонку -- в детский дом.

Шиворотнавыворот 24.03 21:04 [ + 3 – ]

Hиф-Hиф, Что бы там ее воспитали надлежащим образом? Обучили азам проституции, грамотному употреблению героина и клея, мастерству карманных краж и в итоге самовыпилу в 16. Зато переходить улицу она будет только на зеленый.