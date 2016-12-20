Обсуждение темы:

«Мину времен войны нашли у Шалаша Ленина под Петербургом»

Надо было эту мину отдать макакам аульным, дать болгарку и пусть пилят на металлолом! Самим быстрее уйти, пока в стане мигрантском не грянет взрыв!