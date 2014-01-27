Обсуждение темы:

«В апреле россиянам автоматически повысят пенсии на 0,38%»

Привет, это Навальный.



Вы наверняка видели большое расследование ФБК «Он вам не Димон» о коррупции Дмитрия Медведева. Он получил миллиарды на подконтрольные благотворительные фонды и потратил их на яхты, дворцы и виноградники.



Также вы наверняка знаете, что, хотя с расследованием ознакомились более 14 миллионов человек, ни сам Медведев, ни Кремль вообще не сказали ни одного слова, чтобы объясниться перед народом.



Именно поэтому 26 марта проходит общероссийская акция «Он нам не Димон» — мы выходим на улицы и требуем ответов, раз власть делает вид, что ничего не замечает. В акции участвует 100 городов по всей России. Вот ссылка на группу, из которой можно узнать подробности об акции в Санкт-Петербурге: https://vk.com/dimon_saintp



Я призываю вас присоединиться. #ДимонОтветит



Если мы будем молчать и сидеть дома, то они продолжат нас обворовывать бесконечно.



Ваш,

Алексей