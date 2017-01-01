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«Петербуржец нашел брошенный пистолет во время прогулки по улице Софьи Ковалевской»

А я нашёл недавно пневматический и перочинный ножик его тоже надо сдать мусарам?как ни как все эти игрушки считаются в этой стране оружием.Бредятина!