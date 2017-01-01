Обсуждение темы:

«Труба с горячей водой лопнула на Будапештской улице (фото)»

Трубы постоянно лопаются. Зато виноватые, попавшие под амнистию по делу прокладки некачественных труб (не кондиционных), сейчас радуются и веселятся. Воруй и дальше! ПЖиВчиковская власть своих в обиду не даст.