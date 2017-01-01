Мужчина после застолья в гостях решил забрать с собой чужие велосипеды и самокат

Стражи порядка поймали вора за погрузкой похищенного в машину.

Стражи порядка поймали вора за погрузкой похищенного в машину.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , 24 марта около половины пятого утра сотрудники Росгвардии заметили у дома 46 по улице Зины Портновой мужчину, который пытался загрузить в машину два детских велосипеда и самокат. Внятно объяснить сотрудникам Росгвардии происхождение велосипедов мужчина не смог, из-за чего был задержан для выяснения обстоятельств и доставлен в 64 отдел полиции.



В ходе проверки было установлено, что мужчина распивал спиртные напитки в одной из квартир этого дома. После окончания застолья мужчина заказал такси домой и по пути решил забрать из колясочной чужие велосипеды.



"По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в пресс-службе.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Минувшей ночью в Кировском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал 31-летнего мужчину, который украл два детских велосипеда и самокат.Как сообщает, 24 марта около половины пятого утра сотрудники Росгвардии заметили у дома 46 по улице Зины Портновой мужчину, который пытался загрузить в машину два детских велосипеда и самокат. Внятно объяснить сотрудникам Росгвардии происхождение велосипедов мужчина не смог, из-за чего был задержан для выяснения обстоятельств и доставлен в 64 отдел полиции.В ходе проверки было установлено, что мужчина распивал спиртные напитки в одной из квартир этого дома. После окончания застолья мужчина заказал такси домой и по пути решил забрать из колясочной чужие велосипеды."По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в пресс-службе.Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Петербурга школьника задержали за кражу велосипеда.







Обсуждение темы: «Мужчина после застолья в гостях решил забрать с собой чужие велосипеды и самокат» Брежнев 24.03 22:00 [ + 3 – ]

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