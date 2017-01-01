В Петербурге во время плановой операции по удалению аденоидов умер 7-летний мальчик
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Общество
Как едрисня узаконила платную медицина - так сразу появилось большее количество не врачей, а рвачей! По своей профессии бараны баранами! Зато очень хорошо прибыль в свой карман считать научились!
Ребёнка жалко от всей души! Всегда читать про смерть детей тяжело!
40 процентов операций с летальным исходом вследствие врачебных ошибок. Плохо готовят в вузах; студенты не о том думают.
Часть этих студентов по русски то с трудом изъясняются, а уж латынь для них непостижима, как и половина слов преподавателя. Папа платит и всё пучком. А потом эти коновалы скальпель берут в руки..
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garikgro 11:21, 21 марта
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Ребёнка жалко от всей души! Всегда читать про смерть детей... в «В Петербурге во время плановой операции по удалению аденоидов умер 7-летний мальчик»