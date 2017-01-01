В Петербурге во время плановой операции по удалению аденоидов умер 7-летний мальчик

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«В Петербурге во время плановой операции по удалению аденоидов умер 7-летний мальчик»

ДeдЗахаp 24.03 14:23 [ + 12 – ]

Как едрисня узаконила платную медицина - так сразу появилось большее количество не врачей, а рвачей! По своей профессии бараны баранами! Зато очень хорошо прибыль в свой карман считать научились!

Ребёнка жалко от всей души! Всегда читать про смерть детей тяжело!

Тоскливый Дятел Терпило 24.03 14:35 [ + 4 – ]

40 процентов операций с летальным исходом вследствие врачебных ошибок. Плохо готовят в вузах; студенты не о том думают.

dexter 24.03 14:59 [ + 6 – ]

Часть этих студентов по русски то с трудом изъясняются, а уж латынь для них непостижима, как и половина слов преподавателя. Папа платит и всё пучком. А потом эти коновалы скальпель берут в руки..