«На Новочеркасском беззубый мужчина обвинил пенсионерку в краже кошелька, ощупал ее и похитил припрятанные за пазухой деньги»

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Общество
Обыкновенные подонки-гопники. Которых немало наплодила едрисье-путинская власть! Потому, как в СССР таких случаев были единицы, когда грабили среди белого дня.Да и ночью люди спокойно ходили по улицам. Не было такого бардака! Мои слова любой старожил подтвердит.
Дед Захар! Не морочьте пожалуйста людям голову. Ваша ностальгия по временам СССР неуместна. Где люди спокойно ночью ходили, по Невскому может быть? Уличная преступность и тогда была неуправляемой.
Не п@здели бы вы Дятел...когда было СССР-ночью можно было спокойно гулять,не опасавшись всякого черного-хохлятского дерьма...А сейчас в любое время суток стало опасно на улицах города и Ленобласти...
Всезнайка! Своего дерьма хватало и сейчас тоже в избытке. Вы думаете, мигрантов уберут, наступит порядок? Приедут псковские, тамбовские...
Вам Дятел Терпило Зоя АКSМ-Меланья, надо не только к протологу, из за любви к аульным макакам показаться, но и психиатру, однако. У вас что то неладное происходит. Не я один замечаю. Все комментарии исключительно восхваляют аульных. Такая любовь к ним! Прямо на грани извращения.
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