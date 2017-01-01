На Новочеркасском беззубый мужчина обвинил пенсионерку в краже кошелька, ощупал ее и похитил припрятанные за пазухой деньги

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«На Новочеркасском беззубый мужчина обвинил пенсионерку в краже кошелька, ощупал ее и похитил припрятанные за пазухой деньги»

ДeдЗахаp 24.03 13:42 [ + 12 – ]

Обыкновенные подонки-гопники. Которых немало наплодила едрисье-путинская власть! Потому, как в СССР таких случаев были единицы, когда грабили среди белого дня.Да и ночью люди спокойно ходили по улицам. Не было такого бардака! Мои слова любой старожил подтвердит.

Тоскливый Дятел Терпило 24.03 14:41 [ + -6 – ]

Дед Захар! Не морочьте пожалуйста людям голову. Ваша ностальгия по временам СССР неуместна. Где люди спокойно ночью ходили, по Невскому может быть? Уличная преступность и тогда была неуправляемой.

Всезнайка 24.03 15:26 [ + 5 – ]

Не п@здели бы вы Дятел...когда было СССР-ночью можно было спокойно гулять,не опасавшись всякого черного-хохлятского дерьма...А сейчас в любое время суток стало опасно на улицах города и Ленобласти...

Тоскливый Дятел Терпило 24.03 15:58 [ + -5 – ]

Всезнайка! Своего дерьма хватало и сейчас тоже в избытке. Вы думаете, мигрантов уберут, наступит порядок? Приедут псковские, тамбовские...

ДeдЗахаp 24.03 16:33 [ + 6 – ]

Вам Дятел Терпило Зоя АКSМ-Меланья, надо не только к протологу, из за любви к аульным макакам показаться, но и психиатру, однако. У вас что то неладное происходит. Не я один замечаю. Все комментарии исключительно восхваляют аульных. Такая любовь к ним! Прямо на грани извращения.