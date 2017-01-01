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«ВЦИОМ: число противников продуктового эмбарго в Москве и Петербурге выросло втрое»

Всегда говорили говорю " Господин обещалкин-обиралкин не стыдно было вводить продовольственные санкции против своего НАРОДА!?" Ещё хочется, чтобы вас ЛЮДИ уважали? Потому себе и приписываете "Любовь граждан", аж за 85% лже рейтинг зашкаливает! Другой стране президент давно бы подал в отставку! Но не в нашей! Как клещ к власти присосался. Но, менять надо, пока стоим у пропасти - а ещё не в пропасти!Такая же и Едрисья клоака. Набрала где то около 14% голосов, а приписали 54%. Не власть,а сплошная обираловка и ложь!