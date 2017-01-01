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«В Коломягах водитель "Лады" покалечил 33-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте»

Тоскливый Дятел Терпило 24.03 14:43 [ + -2 – ]

Не факт, на Гранту им еще денег накопить надо. Скорее местный студент-недоучка с опытом вождения без году неделя.