Обсуждение темы:

«Крестовский остров закроют для автомобилей на время матчей Кубка конфедераций»

Интересно наши силовики наваляют хорошенько различным фанатам, или они как во Франции будут бесчиствовать?

Уже запасаюсь попкорном..