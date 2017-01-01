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«Полицейские нашли 12-летнего мальчика, который сбежал из дома и боялся в него вернуться»

Может родители "обнаглели" и не воспитывали мальчика по методу едрисей опеки, тьфу ты по методу Крашенниникова, который пживчики протащили большинством голосов. По которому родители во всём обязаны ублажать своё чадо и во всём потакать ему.