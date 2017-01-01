В Жабино нашли тело 17-летнего парня без признаков насилия
18:20, 24 марта
Тэги: тело, смерть, дети, ленобласть
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Мужчина после застолья в гостях решил забрать с собой чужие велосипеды и самокат
- В Тосно возле одного из домов нашли скелет неизвестного человека, умершего около полугода назад
- Открытие в лечении варикоза
- На Космонавтов 12-летняя девочка угодила под "Опель", перебегая дорогу на "красный"
- В Ленобласти у мастера по маникюру угнали иномарку стоимостью полмиллиона
- На Софьи Ковалевской у вежливого водителя, показывавшего дорогу, украли из машины деньги и пистолет
- На Маршала Говорова 78-летняя пенсионерка отдала мошеннику треть миллиона рублей за "спасение" внука
- Мину времен войны нашли у Шалаша Ленина под Петербургом
- Полицейские нашли 12-летнего мальчика, который сбежал из дома и боялся в него вернуться
- В апреле россиянам автоматически повысят пенсии на 0,38%
- В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бомбилы, совершенном 8 лет назад
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«В Жабино нашли тело 17-летнего парня без признаков насилия»
Новые в начале | Новые в конце
Всего комментариев - 1
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
24 марта
20 марта
15:00, 20 марта
Экс-солистка Мариинки Мария Максакова, жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, беременна вторым ребенком
В Ленобласти папаша отсидит 12 лет в колонии строгого режима за надругательство над собственной годовалой дочерью
Экс-солистка Мариинки Мария Максакова, жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, беременна вторым ребенком
В Ленобласти папаша отсидит 12 лет в колонии строгого режима за надругательство над собственной годовалой дочерью
Экс-солистка Мариинки Мария Максакова, жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, беременна вторым ребенком (12/+5)
Экс-солистка Мариинки Мария Максакова, жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, беременна вторым ребенком (12/+5)
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео) (29/+0)
12:50, 24 марта ВЦИОМ: число противников продуктового эмбарго в Москве и Петербурге выросло втрое (6/+6)
11:50, 24 марта Крестовский остров закроют для автомобилей на время матчей Кубка конфедераций (1/+1)
10:04, 24 марта Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском "Остенде" (1/+1)
16:50, 23 марта Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция (1/+0)
15:33, 23 марта Экс-солистка Мариинки Мария Максакова, жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, беременна вторым ребенком (12/+5)
14:43, 23 марта Синоптики озвучили прогноз на всю весну: будет тепло и сыро (3/+1)
Подписка
на новости
на новости
Как едрисня узаконила платную медицина - так сразу появилось большее количество не врачей, а рвачей! По своей профессии бараны баранами! Зато очень хорошо прибыль в свой карман считать научились!
Ребёнка жалко от всей души! Всегда читать про смерть детей... в «В Петербурге во время плановой операции по удалению аденоидов умер 7-летний мальчик»
Ребёнка жалко от всей души! Всегда читать про смерть детей... в «В Петербурге во время плановой операции по удалению аденоидов умер 7-летний мальчик»
Всегда говорили говорю " Господин обещалкин-обиралкин не стыдно было вводить продовольственные санкции против своего НАРОДА!?" Ещё хочется, чтобы вас ЛЮДИ уважали? Потому себе и приписываете "Любовь граждан", аж за 85% лже рейтинг зашкаливает! Другой стра... в «ВЦИОМ: число противников продуктового эмбарго в Москве и Петербурге выросло втрое»
Обыкновенные подонки-гопники. Которых немало наплодила едрисье-путинская власть! Потому, как в СССР таких случаев были единицы, когда грабили среди белого дня.Да и ночью люди спокойно ходили по улицам. Не было такого бардака! Мои слова любой старожил подт... в «На Новочеркасском беззубый мужчина обвинил пенсионерку в краже кошелька, ощупал ее и похитил припрятанные за пазухой деньги»
Цены в магазинах, за услуги коммунальные, всякие там налоги кап.ремонты платные дороги и стоянки, едрисня не удосужилась посчитать!? Только упомянули копеечную надбавку к пенсии! Жадное отродье обиралок! в «В апреле россиянам автоматически повысят пенсии на 0,38%»
Захожу на данную страницу. Думаю, наверное Ниф-Ниф отметился с комментарием? Так оно и есть.Конечно в 68 лет надо бы было думать иди на красный или нет?
Тут Ниф-Ниф прав, но к чему так злорадствовать? У этого человека были, тоже родные, которым не хотел... в «На Народной "Мерседес" насмерть сбил 68-летнего мужчину, перебегавшего дорогу на "красный" (фото)»
Тут Ниф-Ниф прав, но к чему так злорадствовать? У этого человека были, тоже родные, которым не хотел... в «На Народной "Мерседес" насмерть сбил 68-летнего мужчину, перебегавшего дорогу на "красный" (фото)»
5
5