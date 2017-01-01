В Тосно возле одного из домов нашли скелет неизвестного человека, умершего около полугода назад

По факту проводится проверка.

По факту проводится проверка.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 23 марта на участке местности недалеко от одного из домов по улице Энергетиков в городе Тосно были найдены скелетированные останки неустановленного человека без внешних признаков насильственной смерти.



В ходе осмотра повреждения на останках и одежде не выявлены. Приблизительная давность наступления смерти – август – сентябрь 2016 года.



"Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования трупа, также будут устанавливаться личность погибшего и обстоятельства его нахождения на данной территории", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Тосненском районе Ленинградской области был обнаружен скелет неизвестного человека. По предварительным данным, он пролежал там не менее полугода.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 23 марта на участке местности недалеко от одного из домов по улице Энергетиков в городе Тосно были найдены скелетированные останки неустановленного человека без внешних признаков насильственной смерти.В ходе осмотра повреждения на останках и одежде не выявлены. Приблизительная давность наступления смерти – август – сентябрь 2016 года."Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования трупа, также будут устанавливаться личность погибшего и обстоятельства его нахождения на данной территории", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что рыжебородого мертвеца в форме охранника нашли в сквере на Косинова.





