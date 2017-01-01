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«На Народной "Мерседес" насмерть сбил 68-летнего мужчину, перебегавшего дорогу на "красный" (фото)»

Захожу на данную страницу. Думаю, наверное Ниф-Ниф отметился с комментарием? Так оно и есть.Конечно в 68 лет надо бы было думать иди на красный или нет?

Тут Ниф-Ниф прав, но к чему так злорадствовать? У этого человека были, тоже родные, которым не хотелось его смерти!