Портфель со ста тысячами украли у директора стройкомпании из Северной Кореи на Петроградке

Злоумышленники разбили стекло в автомобиле мужчины.

Злоумышленники разбили стекло в автомобиле мужчины.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 23 марта в период с 10 часов утра до 10:50 неизвестный преступник обокрал автомобиль Toyota LandCruiser, припаркованный у ТЦ «Риверхаус» на улице Академика Павлова. Злоумышленник разбил правое стекло и похитил из салона портфель, в котором лежали 100 тысяч рублей и мобильный телефон.



С заявлением о преступлении в полицию обратился 48-летний гражданин КНДР, работающий в «ГСО Пхеньян». По предварительным данным, потерпевшим является генеральный директор указанной строительной компании.



По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.



Напомним,

У строителя из Северной Кореи украли портфель с крупной суммой на Петроградке.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 23 марта в период с 10 часов утра до 10:50 неизвестный преступник обокрал автомобиль Toyota LandCruiser, припаркованный у ТЦ «Риверхаус» на улице Академика Павлова. Злоумышленник разбил правое стекло и похитил из салона портфель, в котором лежали 100 тысяч рублей и мобильный телефон.С заявлением о преступлении в полицию обратился 48-летний гражданин КНДР, работающий в «ГСО Пхеньян». По предварительным данным, потерпевшим является генеральный директор указанной строительной компании.По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.Напомним, осенью в поселке Усть-Ижора было совершено нападение на общежитие рабочих из Северной Кореи. Злоумышленники похитили у них 5 млн рублей.







Обсуждение темы: «Портфель со ста тысячами украли у директора стройкомпании из Северной Кореи на Петроградке» Тоскливый Дятел Терпило 24.03 11:12 [ + 1 – ]

Ответит за халатность по суровым революционным законам. apostol13 24.03 14:40 [ + 0 – ]

Его теперь Ын из гаубицы расстреляет.

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