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Кавказец разъезжал по Обводному каналу на "Порше Кайен" с пулеметом в багажнике

10:49
Тэги: полиция, авто, адмиралтейский район, оружие, обводный канал
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Тэги: полиция, авто, адмиралтейский район, оружие, обводный канал
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Общество
Обсуждение темы:
«Кавказец разъезжал по Обводному каналу на "Порше Кайен" с пулеметом в багажнике »
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Тоскливый Дятел Терпило 24.03 11:04 [ + -7 ]

Настоящий джигит и должен быть таким: на белом коне, с кинжалом, (впрочем, пулемет отличает более современный стиль), и с полным пренебрежением к законам.

SCORPION69 24.03 12:23 [ + 4 ]

Тоскливый Дятел Терпило дятел я ж тебя вычислю и тогда ты будешь сидеть в зиндане и рядом твои абреки и будут тебя трахать во все щели жополиз чуркестанский

Матва-Полтос 24.03 13:47 [ + 9 ]

Сука носатая..Эти говнюки должны быть у себя в кишлаках и аулах-но не в Питере..Полтос-ублюдок..

ДeдЗахаp 24.03 13:57 [ + 7 ]

На месте полиции, сразу бы пристрелил ишака аульного! Мол, предотвратил терракт. Чтобы не пострелял прохожих с пулемета. А, там пусть разбирались бы муляж был или не муляж?

ДeдЗахаp 24.03 14:02 [ + 5 ]

У Дятла Терпилы какая то любовь извращённая ко всем аульным макакам? Уже бы переехал к ним на сожительство в их аул-кишлак.

koschke 24.03 14:32 [ + 0 ]

Чего ж тварь эту из пулемёта на обводном не шмальнули и не сожгли в белом катафалке

Тоскливый Дятел Терпило 24.03 15:01 [ + -4 ]

Дед Захар! Вы забыли , что СССР, о котором Вы так часто позитивно вспоминаете, был великим многонациональным государством. И после его распада нам не следует забывать о братских чувствах к народам, его населявшим. Тем более, что их предки внесли весомый вклад в победу в ВОВ. Поэтому, из чувства благодарности к ним, мы должны проявлять терпимость. Конечно, по данному сюжету я немного потроллил, поэтому прошу прощения у тех, кого это задело, в частности у Скорпиона.

смерч 24.03 16:04 [ + 0 ]

Ржу не могу!Такое палево!Машина как и ствол левый..Хоть паспорт с правами у него настоящий?

ДeдЗахаp 24.03 16:59 [ + 6 ]

Дятел Терпило, в СССР аульных было немного. И, они были забитыми и робкими. Никакого криминала с их стороны не было. Это сейчас им путин выдал охранные грамоты и наприглашал этих придурков убогих эшелонами. Надо же такое придумать "Поднимать экономику" Вот они её по путино-едрисьему сценарию и "поднимают." Если бы, только, я был против мигрантских негодяев. Почти все жители. Не считая всяких дятлов и алчных олигархов. Которые им рады, что надо меньше платить. И, которые мать родную за 30 сребренников продадут!

Всего комментариев - 9

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