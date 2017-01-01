Кавказец разъезжал по Обводному каналу на "Порше Кайен" с пулеметом в багажнике

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«Кавказец разъезжал по Обводному каналу на "Порше Кайен" с пулеметом в багажнике »

Тоскливый Дятел Терпило 24.03 11:04 [ + -7 – ]

Настоящий джигит и должен быть таким: на белом коне, с кинжалом, (впрочем, пулемет отличает более современный стиль), и с полным пренебрежением к законам.

SCORPION69 24.03 12:23 [ + 4 – ]

Тоскливый Дятел Терпило дятел я ж тебя вычислю и тогда ты будешь сидеть в зиндане и рядом твои абреки и будут тебя трахать во все щели жополиз чуркестанский

Матва-Полтос 24.03 13:47 [ + 9 – ]

Сука носатая..Эти говнюки должны быть у себя в кишлаках и аулах-но не в Питере..Полтос-ублюдок..

ДeдЗахаp 24.03 13:57 [ + 7 – ]

На месте полиции, сразу бы пристрелил ишака аульного! Мол, предотвратил терракт. Чтобы не пострелял прохожих с пулемета. А, там пусть разбирались бы муляж был или не муляж?

ДeдЗахаp 24.03 14:02 [ + 5 – ]

У Дятла Терпилы какая то любовь извращённая ко всем аульным макакам? Уже бы переехал к ним на сожительство в их аул-кишлак.

koschke 24.03 14:32 [ + 0 – ]

Чего ж тварь эту из пулемёта на обводном не шмальнули и не сожгли в белом катафалке

Тоскливый Дятел Терпило 24.03 15:01 [ + -4 – ]

Дед Захар! Вы забыли , что СССР, о котором Вы так часто позитивно вспоминаете, был великим многонациональным государством. И после его распада нам не следует забывать о братских чувствах к народам, его населявшим. Тем более, что их предки внесли весомый вклад в победу в ВОВ. Поэтому, из чувства благодарности к ним, мы должны проявлять терпимость. Конечно, по данному сюжету я немного потроллил, поэтому прошу прощения у тех, кого это задело, в частности у Скорпиона.

смерч 24.03 16:04 [ + 0 – ]

Ржу не могу!Такое палево!Машина как и ствол левый..Хоть паспорт с правами у него настоящий?