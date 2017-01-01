Пожилого мужчину чуть не убило металлической трубой на заводе в Кировском районе

По предварительным данным, конструкцию снесло порывом ветра.

По предварительным данным, конструкцию снесло порывом ветра.



Скорую помощь на территорию предприятия, занимающегося производством спецтехники, на Невельской улице вызвали около двух часов дня 23 марта, сообщает «Фонтанка.ру».



Врачи увезли в больницу пенсионера с серьезными травмами головы и переломами ребер. Как объяснил медикам звонивший по телефону «03» сотрудник завода, пострадавший – бывший коллега, который решил навестить сослуживцев. Случившееся очевидец назвал нелепой случайностью: порывом ветра якобы уронило обрезок трубы, прислоненной к забору. Металлический предмет упал на голову пенсионера.



О происшествии медики сообщили в полицию. Правоохранительные органы проверяют сказанное свидетелями.



Напомним,

77-летний петербуржец травмирован на территории завода в Кировском районе.Скорую помощь на территорию предприятия, занимающегося производством спецтехники, на Невельской улице вызвали около двух часов дня 23 марта, сообщает «Фонтанка.ру».Врачи увезли в больницу пенсионера с серьезными травмами головы и переломами ребер. Как объяснил медикам звонивший по телефону «03» сотрудник завода, пострадавший – бывший коллега, который решил навестить сослуживцев. Случившееся очевидец назвал нелепой случайностью: порывом ветра якобы уронило обрезок трубы, прислоненной к забору. Металлический предмет упал на голову пенсионера.О происшествии медики сообщили в полицию. Правоохранительные органы проверяют сказанное свидетелями.Напомним, ранее в марте уроженец Узбекистана пострадал при обрушении штукатурки на Лиговском проспекте.







Обсуждение темы: «Пожилого мужчину чуть не убило металлической трубой на заводе в Кировском районе» Тоскливый Дятел Терпило 24.03 11:05 [ + -2 – ]

Молодец, своих не сдает.

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