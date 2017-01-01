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«Заместителя прокурора Василеостровского района ограбили на парковке ТРК в Купчино»

Когда он узнает у кого украл, все вернет.

Правильно у кривосудной моськи и украли. Если кто и посочувствует, так это дятел едро.холуй, АКSМ-Зоя-Меланья. Все НИКи долго перечислять, дятловы.