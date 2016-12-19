Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском "Остенде"
10:04
Тэги: спорт, футбол, трансферы, зенит, николас ломбертс
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«Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском "Остенде"»
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