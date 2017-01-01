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Дорожный конфликт в центре Петербурга закончился потасовкой и стрельбой

10:00
Тэги: стрельба, оружие, конфликт, драка, ранения, авто, центр
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Тэги: стрельба, оружие, конфликт, драка, ранения, авто, центр
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Общество
Обсуждение темы:
«Дорожный конфликт в центре Петербурга закончился потасовкой и стрельбой»
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Hиф-Hиф 24.03 10:18 [ + 1 ]

Тоскливый Дятел Терпило 24.03 11:11 [ + -2 ]

Кто в такое время ездит: кому интересны разборки.

koschke 24.03 14:34 [ + 3 ]

Чего то тут зверьём смердит

Всего комментариев - 3

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