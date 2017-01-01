Кошелек с крупной суммой в рублях и валюте украли у китайской студентки в метро Петербурга

Пропажу портмоне девушка обнаружила на станции «Гостиный двор».

Пропажу портмоне девушка обнаружила на станции «Гостиный двор».



Как передает АН «Оперативное прикрытие», 23 марта в 21:40 в комнату полиции на станции метро «Василеостровская» обратилась 27-летняя гражданка КНР, днем ранее приехавшая в Петербург по студенческой визе.



Девушка рассказала, что на станции «Гостиный двор» в вагоне электропоезда обнаружила отсутствие своего кошелька.



В портмоне иностранка хранила студенческий билет, 8 банковских карт, 4000 долларов и 140 000 рублей. Общий ущерб составил порядка 380 тысяч рублей.



По заявлению проводится проверка.



Напомним, Студентку из Китая обокрали в петербургском метро.Как передает АН «Оперативное прикрытие», 23 марта в 21:40 в комнату полиции на станции метро «Василеостровская» обратилась 27-летняя гражданка КНР, днем ранее приехавшая в Петербург по студенческой визе.Девушка рассказала, что на станции «Гостиный двор» в вагоне электропоезда обнаружила отсутствие своего кошелька.В портмоне иностранка хранила студенческий билет, 8 банковских карт, 4000 долларов и 140 000 рублей. Общий ущерб составил порядка 380 тысяч рублей.По заявлению проводится проверка.Напомним, ранее в марте на Московском вокзале обокрали пожилого журналиста из Нидерландов.





