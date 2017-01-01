Мотоциклист попал в больницу после аварии в Кировске

Байкер не справился с управлением и упал.

Байкер не справился с управлением и упал.



По данным полиции, 33-летний мужчина ехал по Пионерской улице в Кировске и у дома 1 не смог справиться с управлением. Мотоцикл упал.



В результате байкер с тяжелыми травмами оказался в больнице. По факту аварии начата проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге будут судить водителя автобуса, Серьезная авария произошла около 05:00 в Кировском районе Ленинградской области. Ранения получил один человек, передает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области.По данным полиции, 33-летний мужчина ехал по Пионерской улице в Кировске и у дома 1 не смог справиться с управлением. Мотоцикл упал.В результате байкер с тяжелыми травмами оказался в больнице. По факту аварии начата проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге будут судить водителя автобуса, который в июне прошлого года выехал на встречную полосу и совершил столкновение с мотоциклом, в результате чего погиб байкер и серьезно пострадала его пассажирка.







Обсуждение темы: «Мотоциклист попал в больницу после аварии в Кировске» dexter 24.03 14:16 [ + 0 – ]

Наступает сезон самоликвидации хрустов. Водитель, будь бдителен!

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