Обсуждение темы:

«Жителя Петербурга оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию 30 мигрантов»

Повесить ,уничтожить..Это всё как то мягко.Надо заставить исполнить закон сполна и всё..По закону если я не ошибаюсь регистрируемые должны жить по месту регистрации,то что их тридцать они привыкшие к таким условиям,вот и вселить их в его квартиру и сделать так что б эта цука никуда с квартиры не убежала а жила с ними в радости и любви..А вообще я не понимаю как их вообще регистрируют на жилплощадь которая по метражу меньше в разы,тогда и паспортисток тоже надо осчастливить соседями такими.