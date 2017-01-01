В центре Петербурга разъяренный водитель "Рэндж Ровера" с палкой набросился на "Альфа Ромео" с ребенком в салоне (фото, видео)

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Обсуждение темы:

«В центре Петербурга разъяренный водитель "Рэндж Ровера" с палкой набросился на "Альфа Ромео" с ребенком в салоне (фото, видео)»

комментатор beta 23.03 18:14 [ + 5 – ]

Поймаем биту ему засунем в очко и будем долго пытать!

смерч 23.03 20:48 [ + 5 – ]

Машина двойник..Нормально.А самое интересное что всё как всегда ни на что не обращают внимание.

НЕСТОР 23.03 20:54 [ + 2 – ]

За рулём одни ублюдки.

Дмитрий Пономарев 23.03 21:11 [ + 4 – ]

ну где личный контроль Бастрыкина? или дальше кормить пипл про виртуальную Мару Багдасарян

j T 23.03 21:17 [ + 5 – ]

Мусорьё когда нужно по запаху находит, а когда гражданам помощь нужна - "мошына двайник, ничого паделать ни можна"

Saymon Grapes 23.03 21:31 [ + 1 – ]

Если машина-двойник, то 99%, что в Рендже был угонщик!