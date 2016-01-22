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Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция

16:50, 23 марта
Тэги: петроградка, зелень, проекты, реконструкция
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Тэги: петроградка, зелень, проекты, реконструкция
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Общество
Обсуждение темы:
«Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция»
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Gitel 23.03 17:28 [ + 2 ]

Ни на какой петроградке Александровского парка нет. Их - петроградок (жительниц Петрограда) - уже почти не осталось.
И руки прочь от Александровского парка на Петроградской стороне!
От посетителей парка, срезающих дорогу по газону, легко избавиться ограждениями газонов.
Проезжая часть там удобная и короткая, и небольшая,
машины никому не мешают, пешеходных дорожек тоже достаточно.
Всё остальное и вовсе не нужно.

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