Обсуждение темы:

«Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция»

Ни на какой петроградке Александровского парка нет. Их - петроградок (жительниц Петрограда) - уже почти не осталось.

И руки прочь от Александровского парка на Петроградской стороне!

От посетителей парка, срезающих дорогу по газону, легко избавиться ограждениями газонов.

Проезжая часть там удобная и короткая, и небольшая,

машины никому не мешают, пешеходных дорожек тоже достаточно.

Всё остальное и вовсе не нужно.