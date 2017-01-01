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«22 тонны исландской баранины не пустили на прилавки Петербурга»

Не верю едрисне лживой! Потому не знаю правильно забраковали товар или нет? Знаю что у скудоумных импорт заменителей убогих ни на что ума не хватает. Им и "вражеского" продовольствия не надо и своё ума нет у убогих, чтобы производить!