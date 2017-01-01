В Приозерском районе автоледи на кроссовере улетела в лесополосу - два человека в больнице (фото)

Авария произошла на 72-ом километре автодороги Сосново – Запорожское. Авария произошла на 72-ом километре автодороги Сосново – Запорожское.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла 23 марта на 72-ом километре автодороги Сосново – Запорожское.



Женщина на кроссовере, двигаясь из Запорожского в сторону Сосново, не справилась с управлением и улетела в лесополосу. Водителя и пассажира пришлось извлекать из салона спасателям.







«Участники ДТП получили тяжёлые травмы и были срочно госпитализированы на карете скорой помощи. Причины ДТП выясняются, – отмечает очевидец. – Уважаемые господа автомобилисты, будьте предельно бдительны и аккуратны за рулём. Весенний период опасен утренними заморозками, а дорожные службы в своём репертуаре. Соблюдайте безопасный скоростной режим».



Напомним, ранее мы писали о том, что



Сегодня утром в Приозерском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого водитель и пассажир легковушки получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу.Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла 23 марта на 72-ом километре автодороги Сосново – Запорожское.Женщина на кроссовере, двигаясь из Запорожского в сторону Сосново, не справилась с управлением и улетела в лесополосу. Водителя и пассажира пришлось извлекать из салона спасателям.«Участники ДТП получили тяжёлые травмы и были срочно госпитализированы на карете скорой помощи. Причины ДТП выясняются, – отмечает очевидец. – Уважаемые господа автомобилисты, будьте предельно бдительны и аккуратны за рулём. Весенний период опасен утренними заморозками, а дорожные службы в своём репертуаре. Соблюдайте безопасный скоростной режим».Напомним, ранее мы писали о том, что женщина и двое детей попали в больницу после ДТП с иномарками в Ленобласти.







Обсуждение темы: «В Приозерском районе автоледи на кроссовере улетела в лесополосу - два человека в больнице (фото)» Анжей Стамбулянский 23.03 18:01 [ + 2 – ]

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