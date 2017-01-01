Экс-солистка Мариинки Мария Максакова, жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, беременна вторым ребенком

Обсуждение темы:

«Экс-солистка Мариинки Мария Максакова, жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, беременна вторым ребенком»

ДeдЗахаp 23.03 15:55 [ + 2 – ]

Связался Максаков и его жена с подлой и мстительной клоакой путино-едрисей. Вот Вам и результат! Дерьмократия по путинско едрисьему сценарию в действие!

арнольд питерский 23.03 17:47 [ + 7 – ]

Как говорится к нам легко попасть чем от нас уйти...(Бандитский Петербург)

lazzi 23.03 19:41 [ + 6 – ]

Иуда, неважно кого и что он предал, получил заслуженно.

Пишичитай 23.03 20:27 [ + 4 – ]

дурное дело не хитрое. забавно другое - как все путинские ток-шоу первее всех начали истерить, мол, это не их гопарь вофка в очередной раз замочил неугодного-)