В Петербурге во время хоррор-квеста "маньяк" ранил девушку топором

Обсуждение темы:

«В Петербурге во время хоррор-квеста "маньяк" ранил девушку топором»

арнольд питерский 23.03 17:37 [ + 12 – ]

Давайте устроим хоррор квест в смольном, привяжем всех депутатов к стульям и будем отрубать головы топором

Пишичитай 23.03 20:25 [ + 5 – ]

почти все бывшие бомбоубежища хапанули эти хоррор-шоу, правда придурков их посещающих совершенно не жаль. В Путирашке вся жизнь хоррор-шоу - вот где выжить надо постараться.