Почти 500 кило сыра и масла нашли в обшивке возвращавшегося из Финляндии микроавтобуса

Водитель заявил, что продукцию вез в Россию исключительно для личного пользования.

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«Почти 500 кило сыра и масла нашли в обшивке возвращавшегося из Финляндии микроавтобуса»

dexter 23.03 15:10 [ + 1 – ]

Запретный плод сладок (с) "Импортозамещение" Димона терпит сокрушительный крах-тибидах )

ДeдЗахаp 23.03 15:40 [ + 5 – ]

Сволочная власть путино-едрисья, ввела санкции продовольственные против своего народа. Давит "вражеское" продовольствие катками и жгёт его! То, что людям удаётся провезти и купить на свои деньги - всё одно отбирают, ублюдки! Как будто то какая наркота или спайм.

арнольд питерский 23.03 17:49 [ + 0 – ]

Скоро будут в аналах провозить

lazzi 23.03 19:45 [ + 0 – ]

У некоторых одни инстинкты: жрать в три горла и ср.ть без остановки.