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«Мать-наркоманка бросила пятилетнего ребенка в парадной без верхней одежды»

Если наркоманы в СССР были, как ЧП и о них мало кто слышал. То, сейчас наркомания расцвела махровым цветом! Подозреваю не без участия чиновников высокопоставленных едристов, и всяких "крыш" кривосудных. Само собой тут причастны и макаки аульные с наркотой в задах. Виноваты и те, кто наркотики покупает и этим самым поддерживает "бизнес" наркодельцов!