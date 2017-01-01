Синоптики озвучили прогноз на всю весну: будет тепло и сыро

По словам метеорологов, весна в Петербурге окажется затяжной.

По словам метеорологов, весна в Петербурге окажется затяжной.



Средняя температура хоть и будет выше нормы (на 2-4 градуса в апреле, на 1-2 градуса в мае), но тепло распределится неравномерно. Синоптики прогнозируют чередование теплых и холодных дней. В последние дни марта температура будет близка к нулю и может пойти снег. Затяжной переходный период прогнозируют до второй декады апреля, пишет "Петербургский дневник".



"В третьей декаде апреля установится антициклон, и температура увеличится до привычных значений", - рассказал Александр Колесов, главный синоптик Петербурга. Апрель и май, по прогнозам, будут довольно влажными – ожидаются осадки на 100-150 процентов выше нормы.



Напомним, ранее мы писали о том, что Весна в Северной столице, по прогнозам синоптиков, будет затяжной. В марте, апреле и мае город окажется во власти циклонов.Средняя температура хоть и будет выше нормы (на 2-4 градуса в апреле, на 1-2 градуса в мае), но тепло распределится неравномерно. Синоптики прогнозируют чередование теплых и холодных дней. В последние дни марта температура будет близка к нулю и может пойти снег. Затяжной переходный период прогнозируют до второй декады апреля, пишет "Петербургский дневник"."В третьей декаде апреля установится антициклон, и температура увеличится до привычных значений", - рассказал Александр Колесов, главный синоптик Петербурга. Апрель и май, по прогнозам, будут довольно влажными – ожидаются осадки на 100-150 процентов выше нормы.Напомним, ранее мы писали о том, что первый день весны в Петербурге побил 27-летний температурный рекорд.







Обсуждение темы: «Синоптики озвучили прогноз на всю весну: будет тепло и сыро» dexter 23.03 14:54 [ + 2 – ]

Значит будет холодно и сухо.. арнольд питерский 23.03 17:52 [ + 4 – ]

честно говоря пох.й как будет

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