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«На проспекте Художников иномарка сбила девушку на пешеходном переходе (видео)»

Если бы за лихачество и опасное вождение сильней наказывали - было меньше покалеченных и убитых людей!

За наезды на пешеходов, по вине водителей и ДТП - давать реальный срок. Без всяких "условно или поселении"!