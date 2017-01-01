Обсуждение темы:

«Девочку – "подкидыша" с улицы Танкиста Хрустицкого по просьбе мамы отдадут в дом ребенка»

В первую очередь следует осудить путино-дрисью власть, по вине которой женщина - мать оказалась в трудной жизненной ситуации! Потом разбираться с бабушкой и прочими виновниками.

Почему власть насоздавала кучу разных опекунских инстанций - бездельников? А, конкретно помочь ни одной семье, ничем не могут? Или не хотят?