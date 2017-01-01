Директор школы в Сосновом Бору незаконно выплачивал премии сам себе
18:23, 23 марта
Тэги: мошенничество, доходы, деньги, следствие, сосновый бор, ленобласть, образование
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