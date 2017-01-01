Банду вымогателей задержали в Петербурге после серии преступлений

Обсуждение темы:

«Банду вымогателей задержали в Петербурге после серии преступлений»

Бpат 23.03 13:14 [ + 8 – ]

К сожалению много в нашей стране развелось криминальных личностей и вымогателей! Едристня путинская сама у людей вымогает и грабит их. И таких же, себе подобных, наплодила! Есть с кого брать "пример", всем вымогателям и другим преступным элементам!

НЕСТОР 23.03 14:32 [ + 4 – ]

Ч о значит этнической? Так и скажите-банда черножопых.

НЕСТОР 23.03 14:33 [ + 3 – ]

Что значит этнической? Так и скажите-банда черножопых.

Тоскливый Дятел Терпило 23.03 15:05 [ + -1 – ]

А можно уточнить этническое происхождение данной группы?

capa 23.03 20:02 [ + 0 – ]

сказать можно просто - группа обезьян вонючих!!