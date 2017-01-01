Более 1,8 млрд рублей выделено на реконструкцию перрона в Пулково

АО «Аэропорт Пулково» ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту перрона № 3.

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Обсуждение темы:

«Более 1,8 млрд рублей выделено на реконструкцию перрона в Пулково»

Бpат 23.03 14:24 [ + 9 – ]

Алчные и лживые олигархи чиновники сцуки от радости распилов и откатов - потирают руки! Не отошла коту масленица с уходом "Зенит-Арены!"

НЕСТОР 23.03 14:28 [ + 4 – ]

А на вороство сколько выделили?

НЕСТОР 23.03 14:29 [ + 1 – ]

А на воровство сколько выделили?