В Петербурге двое мигрантов пытались выкупить земляка у полиции за 30 тысяч

Теперь иностранцы проходят по делу о взятке.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге двое мигрантов пытались выкупить земляка у полиции за 30 тысяч»

Бpат 23.03 13:02 [ + 9 – ]

Посадить шакалов аульных за дачу взятки! И заодно проверить битой их "загашники." После описи найденных наркотиков - возбудить дело о незаконном хранение данной отравы!

koschke 23.03 13:39 [ + 3 – ]

Никогда б узбека за тридцатку не купил. Они столько не стоят

НЕСТОР 23.03 14:35 [ + 2 – ]

Макаки черножопые не знают,что расценки у ментов повысились. Кризис...

Тоскливый Дятел Терпило 23.03 15:03 [ + -4 – ]

Это провокация. Сыграли на братских чувствах, зная, что узбеки своих не бросают.

ДeдЗахаp 23.03 15:49 [ + 4 – ]

Почему то все, кто написал комментарии свыше осудили макак аульных! Один дятел терпило тоскливое, умилился. Какая то у него любовь к ишакам пылкая и необъяснимая!? Как понять его чувства...........?

арнольд питерский 23.03 18:00 [ + 0 – ]

я думаю если мусарам 300 дали то отпустили бы