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«"Богу - Богово, кесарю - кесарево": Мединский рассказал об "особом" отношении властей к передаче Исаакия»

Считаю, чтобы не было споров и разногласий! Нужно провести опрос среди жителей города. Опрос должен быть проведён независимо и честно! Чтобы были там и противники и сторонники передачи РПЦ Исакиевского Собора.Тогда всё станет на свои места.